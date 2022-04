Francois NOTELET

Http://fr.linkedin.com/in/francoisnotelet



Manager pragmatique, je suis un gestionnaire qui s'adapte à un nouveau marché. Je dirige des équipes au sein d'entreprises multi-sites BtoB dans un environnement international et parfois complexe.



Reconnu pour mes qualités de visionnaire, je définis la stratégie et construis un nouveau Business Model opérationnel. Je sais collaborer étroitement avec les actionnaires afin de les faire adhérer au projet. Ensuite, je fais partager les orientations aux équipes en obtenant l’aval des partenaires sociaux.



Ma spécialité est de déployer des nouvelles organisations tout en améliorant la profitabilité des métiers en activant, si besoin, le levier de réduction des coûts.



Je stimule la croissance interne grâce à ma capacité commerciale et à mes qualités de négociateur. Parallèlement, j’active la croissance externe en identifiant des cibles d’entreprises innovantes à acquérir afin d’élargir l’offre.



Mon savoir-faire réside dans leur intégration sans casser leur dynamique et en associant subtilement leurs cultures à celle du groupe. Ceci me conduit à piloter d’importants programmes de transformation sans déstabiliser l’entreprise.



Ingénieur en agro-alimentaire et docteur en gestion, je maîtrise les services pour les entreprises industrielles ou agricoles.



http://fr.linkedin.com/in/francoisnotelet



Mes compétences :

Gestion de projet

Commercial

Management

Gestion des ressources humaines

Achats

Communication

ECommerce

Innovation

Business developpement

Conduite du changement