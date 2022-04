François NOYEZ

Je cherche à travailler sur des missions nécessitant de manipuler et traiter des données dans le but d'en retirer de l'information, ou encore de prendre des décisions, que ce soit dans le domaine médical ou bien financier.



Je suis quelqu'un de rigoureux qui à coeur de justifier les informations que je donne et les décisions que je prend. Je cherche à appliquer les connaissances que j'ai acquis, tout en continuant à étendre mon champ d'expertise, de manière à pouvoir être qualifié de Data Scientist.



Mes compétences :

Oracle PL/SQL

Microsoft Word

Microsoft Excel

Matlab

Linux

Java

Python