François OLASZ

Ingénieur et socio-économiste de l'énergie, mes compétences pluridisciplinaires me permettent d'appréhender la problématique énergétique tant sous ses composantes techniques, économiques qu'humaines.

J'accompagne les acteurs socio-économiques vers les économies d'énergie et le développement durable. Dynamiseur de projets, j’assiste les maitres d'ouvrage dans leur mise en place de solutions opérationnelles de transition énergétique : outre la réalisation d'études techniques, d'animation de comités de pilotage et d'actions de concertation, j'apporte également mon expertise économique dans la mise en place de plans de financement.





Mes compétences :

Bilan carbone

Flash

Windpro

Map info

Photoshop

Permis de conduire

Autocad

TRNSYS

Arcview

Matlab/Simulink

Back office

Webmaster

Audit énergétique

Urbanisme durable

Energies renouvelables

Construction passive

Coordination de projets