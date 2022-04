François OLIVE

Passionné par les innovations, je m’efforce toujours de proposer des contenus pertinents et adaptés aux plateformes choisies. Je m’investis aussi bien dans la conception que dans l’édition et la publication des formats, sans oublier la prise en compte du public, de ses attentes, de ses réactions.



Producteur, Rédacteur en chef et Animateur, FollowerZ, première émission en direct sur Facebook et Twitter

Producteur, réalisateur, animateur et auteur, RPL99FM

DJ résident, "Stuck On Repeat", Radio Lado

Réalisateur et monteur, BinocleTV, WebTV étudiante

Administrateur et modérateur d'un forum internet (8 000 messages postés)

Rédacteur en chef, "Nid De Pie", trimestriel à tirage privé



Ma réflexion est guidée par une vision systémique du projet en cours, qui m'oblige à comprendre chaque aspect de celui-ci.

C'est pour cette raison que je diversifie mes activités, afin d'être en mesure de répondre qualitativement à chacun.



Spécialisations : Conduite de projets, management des équipes, double compétence technique-création



Mes compétences :

Rédaction Web

Communication

Radio

Médias

Internet