François ORPHELIA

J adresse ma candidature car autre fois .J était agent sûreté ma certification et termine et à la suite j ai vue que j avait d autre capacité de travailler dans le domaine phmr car j ai travaillé entant auxiliaires de vie auxiliaires de familles ainsi quand maison de retraite dans divers secteurs sanitaires et sociale je connais bien le secteur de L airport je suis à la fois polyvalent car entant que agent sûreté il est important de veille à la sécurité du passage car entant phrmr il Les primordiales de securiser sont poste d averti le pax de quelque façon le déroulement de la journée de rassurer



Mes compétences :

Travaille soignie

Methodique

Adaptabilité

Organisation

A toute difficulte moiyen humain