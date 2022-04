François OUALLE

Technicien d'exploitation vidéo polyvalent pour les diffuseurs télé ou pour des prestataires de services de diffuseurs télé.

Je recherche actuellement un contrat en CDD ou CDI.

D’une expérience de plus de 20 ans au service de divers prestataires et chaines de télévision, j’ai pu enrichir mes compétences en occupant plusieurs postes qui m’ont permis de développer polyvalence, rigueur et esprit d’équipe. Dynamique et réactif, pour avoir travaillé dans les conditions du direct, je sais m’adapter et être opérationnel rapidement. Prêt à relever de nouveaux challenges, je suis disponible immédiatement.



Mes compétences :

Opérateur magnétoscope

Opérateur de commutation vidéo

Microsoft Word

Enregistrement d'images sur serveur

Trafic d'image

Microsoft Excel

Avid access

Avid interplay

Video IP

Avid I-command

Restauration et correction d'image sur PAD

Réalisation de journaux télévisés en direct

Montage vidéo sur Adobe première

Habillage de programme PAD (incrustation de synthé

Encodage, calage et incrustation de sous-titres su

Gestion et montage vidéo de médias

Numérisation, encodage, et transcodage de fichiers