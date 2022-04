François OZERAI

Développement de formulations innovantes d'encres pigmentaires Ink jet (jet d'encre) UV ou LED.

Expérience, Priorités, Polyvalence, Organisation, Goût du travail en équipe, Sens de l’écoute et du partage, Qualité, Sécurité, Environnement, Communication, Orthographe, Hiérarchie, Curieux, Volontaire, Entreprenant... autant de mots qui me sont familiers et proches de mes valeurs.









Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ISO 900X Standard

SAP

Norme ISO 14001