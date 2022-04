François P. CARRE

J’ai acquis une première expérience de plus de 15 ans au sein d’un groupe américain spécialisé dans les opérations de forages et de complétions en vue de la production d’hydrocarbures.



J’ai ensuite assuré des fonctions de Directeur Administratif et Financier de sociétés spécialisées dans la vente et la maintenance d’équipements destinés à l’exploitation forestière, l’extraction minière, et la distribution de véhicules industriels.





Mes compétences :

La Comptabilité Générale, l'Audit et la Gestion Fi

Le Droit des Affaires en Afrique (OHADA)

La Comptabilité Anglo-Saxonne (US GAAP)

Connaissances des Apllications de Gestion (SAP, Sa

Le Management