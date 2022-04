François PAINBLANC

- Précurseur parmi les référenceurs professionnels en France, j'ai commencé ma carrière en 2000 en pleine bulle Internet, en passant Par Nomade.fr, Fenomen, Snarx, 1ere Position.com et Partirpascher.com.



- Expert en SEO/SEA et mesure D'audience.



- Responsable et fondateur d'une agence de référencement. J'ai une vision unique car j'ai travaillé à la fois en agence et chez l'annonceur, deux visions bien différentes du marché, croyez-moi...



http://www.cerebrum-search.com



Page Facebook : http://www.facebook.com/pages/Cerebrum-Search/330423940319610?sk=wall



- Travaille pour des grands comptes : Showroomprive.com, Balladins.com, EBP.com, Sushishop.com etc...





Je suis sur Viadeo :



- pour reprendre contact avec des anciens collègues, clients, prospects.



- dénicher des perles rares ; trouver des partenaires



- nouer des contacts pour vos besoins. N'hésitez à pas à me contacter.



Mes compétences :

Seo

Liens sponsorisés

Référencement

Traffic management

SEM