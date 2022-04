François PAPINEAU

Chef de projets graphiques dans une agence de communication que j'ai co-créée, je décide de relever un nouveau défi : celui d'enrichir mon panel de compétences.



Issu d'une formation artistique, je débute en tant qu'infographiste dans le service communication d'INGEO, cabinet de Géomètres Experts. Le binôme formé avec mon futur associé fonctionnant si bien, nous parvenons à transformer ce service interne en véritable agence de communication (109 sur la com) devenue première agence dans l'audomarois. Devant l'ampleur du succès de ce service, nous décidons de créer notre propre agence de communication et mobilier recyclé : ECOway est née. S'enchaînent alors trophées, reconnaissances, ajouts de compétences, clients de plus en plus nombreux... mais je veux aller plus loin.



La raison pour laquelle j'ai débuté dans ce domaine est simple et se résume en une activité : la direction artistique. Je ne souhaite plus seulement créer avec des crayons ou un écran, je veux créer avec une équipe. Or cette entreprise aussi reconnue et efficace soit-elle ne me permet pas d'exercer une telle activité. Le travail en équipe m'attire et cette conviction du "un plus un égalent trois" me poussent à prendre mon départ. Par le biais de clients dont je prends l'entièreté de la communication en charge, j'acquiers des connaissances dans des domaines d'activités divers.



Ma créativité, mon enthousiasme, mon expérience, ma rigueur et ma méthode sont autant de qualités que je mettrais au service d'une entreprise prête à me faire confiance et consciente des avantages que je suis à même de lui offrir.



