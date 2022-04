François PARADINAS

Etant ingénieur diplômé de l'INSA de Toulouse, je recherche un poste d'ingénieur climaticien.

Plusieurs secteurs d'activités sont susceptibles de m'intéresser, recouvrant aussi bien les Bureaux d'Etudes Techniques de Conception que les bureaux de contrôle ou que la Recherche et Développement.



Ayant pu bénéficier d'une formation variée et reconnue, j'ai effectué de nombreux projets, aussi bien en équipe qu'individuellement, sur des sujets extrêmement variés.

Mon objectif est de participer à la conception des bâtiments de l'avenir, en souhaitant maîtriser à la fois le calcul de conformité à la Règlementation Thermique 2012 et aux labels (HQE, BREEAM, LEED...)



J'ai conscience de l'importance croissante de la méthode BIM dans l'univers de la construction.

La réalisation d'un MOOC sur le sujet a contribué à acquérir une culture autour de cet univers.

Actuellement, je me forme par moi-même pour pouvoir développer mes compétences pratiques sur les logiciels utilisant le BIM, et notamment Revit.



Je suis une personne engagée, ayant participé à l'organisation deux années de suite du Forum INSA Entreprises (l'ancien nom du "Forum by INSA") et à la Commission des Relations Entreprises de l'INSATHLON, l'association des étudiants du département du Génie Civil.

Ancien élu au Conseil des Etudes de l'INSA de Toulouse et au Conseil de Département du Génie Civil, j'ai défendu mes convictions dans l'optique de l'intérêt général, aussi bien lorsque la majorité des membres était d'accord avec moi que lorsqu'ils étaient en désaccord.



Avec ma pratique du théâtre, cela a contribué à faire de moi une personne ayant une certaine aisance orale, pouvant valoriser les projets auxquels je participe.



Je suis ouvert à la transversalité, autour des autres domaines scientifiques comme vis-à-vis des sciences humaines.

Mon parcours a fait de moi une personne résiliente et combative.



Je suis disponible pour intervenir dans de nombreux projets, autour du CVC et dans d'autres domaines.



Mes compétences :

Implication

Force de proposition

Revit

Draftsight

Rigueur

AutoCAD

TRNSYS

Microsoft Word

Organisation d'évènements

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Perrenoud

Adaptabilité

Analyse