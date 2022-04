François PARIS

Au cours de ma formation et au travers de mes expériences professionnelles, je me suis aguerri dans plusieurs domaines:

- J'ai une expérience approfondie du marketing opérationnel, de ses exigences et de ses contraintes me permettant d'aborder le domaine du marketing de développement avec réalisme et efficacité.

- Mon expérience à l'international dans le cadre d'un projet export m'a préparé à aborder le développement d'une entreprise, de projets ou de marchés à l'étranger.

- En dernier lieu, j'ai fait preuve d'une détermination constante dans l'aboutissement et la construction de mon projet professionnel, attestant par là même d'un niveau d'implication et de motivation qui constituent de réelles valeurs pour un employeur.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel