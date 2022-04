François PASSERON

Entré chez Adrexo ( anciennement SDP) en 1996, j'ai commencé comme distributeur ; depuis maintenant 10 ans, je suis controleur.

mes tâches sont aussi intéressantes que diverses ; prise en charge du distributeur à son arrivée ,le matin, pour lui donner les consignes de distribution, et vérifier qu'il a bien tout les documents nécéssaires pour sa tournée.

Contrôle sur le terrain pour vérifier que le distributeur respecte bien les consignes qu'on lui a indiquées. Vérification que toutes les boites aux lettres ont été servies.

Reception et déchargement de camions livrant les publicités.

Gestion des stocks et mise en place du dépot pour la semaine suivante.