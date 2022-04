François-Patrick DELAVICTOIRE

Je suis un jeune ingénieur généraliste diplômé ICAM (Institut catholique des arts et métiers) en 2016.



Mon parcours scolaire et professionnel est une succession d’expériences qui ont construit les fondements de l’ingénieur que je suis aujourd’hui. Ma première expérience professionnelle débute en 2005 par un CAP en alternance dans de domaine de l’électricité générale. J’ai eu ensuite l’opportunité de travailler pour plusieurs sociétés de la PME au groupe d’envergure international dans les secteurs du B.T.P, de l’automobile et de l’industrie plastique.



Après ce long parcours en alternance par apprentissage (et quelques détours), le domaine de l’ingénierie me permet aujourd’hui d’accéder au monde de la gestion de projet et d’étude avec un large bagage technique et professionnel.



Mes compétences :

Cahier des charges

Arduino

Microsoft Office

SolidWorks

Maitrise d'oeuvre

Génie électrique

Ingénierie

Conception mécanique

Cryogénie

Amélioration de process

Gestion de projet