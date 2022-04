Francois Paul CROSNIER

Solutions, ressources et formations actions, gain de temps, de sérénité, et d' agilité.



Chef d'entreprise, saisissez:

- l'opportunité de me faire produire directement sur vos objectifs, de lever les freins, et d'accompagner vos équipes aux changements managériaux et organisationnels (formations actions)

- Booster vos ventes

- l'exclusivité de travaux sur mesures d'experts pour optimiser les volets fiscaux, sociaux - paies et AT MP

- l'expertise de l'optimisation de vos recrutements



Mes compétences :

Recrutement

Optimisation des processus

Direction centre de profits

Enquetes et audits Qualite

E Marketing

Développement commercial

Gestion de la Relation Client

Stratégie

Courtage

Apporteur d affaires

Management

Orientation professionnelle

Change management

Générateur idées innovantes

Projets- plans d'actions

Réseau

Animation de formations