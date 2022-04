Francois PAYET

Comme une filiale du Groupe TDF, Mediamobile est un fournisseur principal de trafic en temps réel des services de contenu de l'information et dynamiques, offrant une vaste gamme de services mobiles à la voiture majeure et des fabricants PND, des opérateurs de télécommunication, les entreprises médiatiques, de transport, etc, aussi bien que le grand public.



Les services de trafic de Mediamobile sont commercialisés sous la marque V-Trafic en France.