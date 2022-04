Francois PEIGNE

NextSourcia est une petite société de service à taille humaine, principalement active dans la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre au niveau du système d'information de nos clients.



Nous sommes très internationnaux, et nous pouvons fournir des services en Europe occidentale, en Europe de l'Est ainsi qu'en Inde, de façon à faire profiter nos clients des opportunités présentées par les pays à bas coûts.



Ces ressources distantes sont gérées par nos soins, et les services fournis dans ses pays sont soigneusement sélectionnés afin que nos clients puissent se reposer sur une qualité de service donnée.



Très flexibles et réactifs, nous sommes une alternative économique et crédible aux grands groupes de service.



