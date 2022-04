François PENDINO

Compétences



- Installation Systèmes WinNT, GNU/Linux, MacOS

- Sauvegarde, récupération de données

- Sécurité réseau

- Installation, dépannage de réseaux TCP/IP

- WIFI – Ethernet

- Suppression de virus

- Optimisations systèmes – mises à jour

- Paramétrage et optimisations de stations audionumériques (temps réel (Linux))

- Conception de sites (WORDPRESS - Joomla!)

- Formation aux utilisateurs

- Messagerie – Internet (Outlook – Thunderbird)

- Microsoft Office – Open Office

- Firefox – IE – Safari – Google Chrome

- Gimp - Photoshop

- Audacity – Ardour – Cubase – etc...

- Apache

- MySQL

- PHPmyAdmin

- Nombreux outils sytèmes et réseaux

- Progiciels E.N. et académies (bases de données)







Informatique



- Architecture des machines & systèmes

- Plate-forme INTEL, MOTOROLA

- OS : CP/M, Dos, WinNT, LINUX, MacOS.

- Réseaux : TCP/IP, système XWINDOW, outils réseaux.

- Systèmes d’exploitation : concepts et administration : support noyau Linux, Unix.

- Langages : concepts et outils de programmation : support en CAML et ADA.

- Connaissances en As86, C, Shell Unix, structures de données.

- Traitement audionumérique du son et enregistrement , M.A.O. , vidéo.

- Anglais technique.







Parcours professionnel



- Depuis 2004

Administrateur informatique indépendant

Lisbonne, Portugal

Formateur/Conseils/Dépannages



Institut français du Portugal (Lisbonne, Portugal | Décembre 2010 - Mai 2012)



Responsable informatique

Correspondant informatique - Ambassade de France au Portugal (MAEE)

Gestion du process interne/communication

Management transversal d’équipes

Support technique utilisateur - Formation outils

Gestion réseau/parc

Gestion des sites internet

Diffusion de l'information



Lycée français Charles Lepierre (Lisbonne, Portugal)



Intervention technique sur site

Rapport d'analyse global



Nombreux Particuliers | P.M.E.





- 1999 - 2004

Gestion de parc informatique

Fondation d'Auteuil, Meudon (92), Paris XVI

Lycée privé Charles Péguy, Paris XI



Correspondant Systèmes d’Informations pour la Fondation d'Auteuil

Constitution des dossiers de dotations du Conseil Régional IDF (lycées privés)

Mise en réseau du parc administratif et scolaire

WinNT – Linux - Maintenance technique et logicielle

150 postes pédagogiques

100 postes administratifs

Assistance et formation des utilisateurs

Personnel administratif

Personnel enseignant

Personnel éducatif





- 1992 - 1999

Educateur en internat

Fondation d’Auteuil, Meudon (92)



Initiation et formation en informatique et M.A.O à de jeunes adolescents issus de milieux défavorisés.

Gestion de projets individuels et collectifs

Étude sur l'usage de l'informatique en milieux éducatifs et scolaires

Notions d'ordinateur

Notions de langage de programmation

Initiation au BASIC

Programmation et calcul élémentaire

Notion d'enregistrement numérique

Responsabilité et encadrement de camps de vacances





- 1991

Assistant au secrétariat de Direction.



Centre International d'Études Pédagogiques (CIEP), Sèvres (92)



Accueil du secrétariat - Standard

Tri et distribution de courrier

Coursier au Ministère de l'Education Nationale







Formation



1992 : Architecture des Machines et Systèmes

Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris III



1991 : DEUG Science & Structure de la Matière

Université de Jussieu, Paris VI



1988 : Baccalauréat F1, Lycée Raspail, Paris XIV

Présentation d'une étude sur la programmation industrielle de machines-outils (SM38)



