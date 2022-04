Francois PERREAULT

Ayant une formation dans le domaine de l'enseignement des sciences sociales, puis un Master en technologie de l'enseignement, avec une spécialisation en Multimédia, j'ai développé mon expertise tant au niveau de l'enseignement à tous les niveaux, mais aussi au niveau de la gestion de projets dans le domaine du e-learning. Depuis quelques années, j'ai travaillé au niveau de la gestion, tant au niveau du secteur privé qu'au niveau public, dans lequel j'ai terminé en tant que directeur d'une école secondaire. Actuellement professeur et responsable pédagogique pour le Centre d'Études Universitaires Canadiennes au Maroc (CÉUCM) et professeur vacataire dans le programme de Management des Organisations de la FSJES de l'Université Hassan II de Casablanca.



Je suis actuellement doctorant à la FSJES de l'Université Hassan II de Casablanca et est associé au Laboratoire Entrepreneuriat et Management des Organisations. Je travaille actuellement sur les effets de l'enseignement de entrepreneuriat sur l,Intention d'apprendre des futurs entrepreneurs dans un environnement e-learning.



Mes compétences :

E-learning

Pédagogie

Conception pédagogique

Gestion de projet

Ingénierie de formation