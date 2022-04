François PERRET

Bonjour,



Apres deux ans au cabinet de la ministre chargee des PME, de l'innovation et de l'economie numerique en tant que conseiller charge des PME et de l'entrepreneuriat (2012-2014), j'ai rejoint en janvier dernier le cabinet de conseil en strategie et en management Kurt Salmon. J'y occupe la fonction de directeur au sein de la practice Sante et Protection sociale.



Auparavant (avril 2011- avril 2012), J'étais responsable des questions de compétitivité au sein de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (DGCIS) à Bercy en tant qu'adjoint au chef du bureau de la compétitivité et du développement des entreprises. J'y ai conduit des études transversales pour éclairer la position du directeur général et des cabinets sur des problématiques économiques d'actualité telles que le coût du travail, la productivité, l'investissement des entreprises, la compétitivité hors prix. A ce titre, j'ai pris part à la préparation de plusieurs rapports dont l'un sur "innover et produire en Europe".



Pour l'année 2011-2012, je suis également maître de conférence en économie à l'Institut d'Etudes Politiques de Grenoble et à l'Institut de Gestion publique et de développement économique dans le cadre de la prep' ENA.



Pendant huit ans, j'ai exercé plusieurs fonctions de direction dans les établissements de santé publics et plus particulièrement à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) au siège (directeur adjoint en chargé de la sécurité sanitaire, de la qualité et de l'accréditation des 39 établissements rattachés à l'AP-HP) puis au sein de l'hôpital Necker-Enfants Malades à Paris. Dans ce dernier établissement, j'ai exercé la fonction de directeur des investissements avant d'être nommé chef du projet chargé de la préparation de la construction du nouveau bâtiment "mère-enfant" (400 lits) de l'hôpital. A l'occasion de ma première expérience hospitalière, j'avais auparavant occupé les fonctions de directeur de l'audit interne et de directeur adjoint des affaires finacières au Centre Hospitalier Universitaire de Nice.



Mon parcours universitaire (Sciences Po Paris, ENA, DESS gestion de l'emploi, DEA de santé publique, ENSP) a été relayé et enrichi par des expériences professionnelles qui font ressortir plusieurs dominantes:

- une orientation "santé";

- une dominante "stratégie, conseil et audit" dans des contextes publics et privés: audit de la fonction fichier tiers à la Commission européenne, audit statégique du jardin d'acclimatation (LVMH), élaboration du plan de prévention de la délinquance (Préfecture); audit organisationnel du SAMU-SMUR (CHU de Nice) et de plusieurs services de l'AP-HP; évaluation de la démarche d'éco-conception dans la fabrication des armements (Ministère de la Défense), etc.

- une dimension économique et financière tant en terme de conception de politiques publiques (études macroéconomiques au MINEFI) qu'au niveau de la gestion opérationnelle (direction des affaires financières au CHU de Nice et direction des investissements à l'hôpital Necker).



Je suis co-auteur d'un ouvrage paru chez Berger-Levrault (2000), L'essentiel du management hospitalier et de plusieurs articles.



Mes compétences :

Economie

Innovation

Management

Organisation

PME

Santé

Stratégie

Stratégie et organisation