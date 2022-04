François PERRIN

Technicien de maintenance dans le laboratoire d'essai CEM/RF d'Intespace, j'ai pour tâches de vérifier le bon fonctionnement du matériel (amplificateurs RF, RSIL, alimentations, antennes, capteurs de champs, etc...), et, le cas échéant, je me charge des réparations nécessaires.

Je participe aux essais sur les antennes satellites en base compacte dans le cadre des campagnes de tests (mesures de diagrammes de rayonnements, gain, etc...).



Mes compétences :

Electronique analogique

Electronique numérique

Radiofréquences