Francois PETITJEAN

François PETITJEAN

Ingénieur – Consultant – IPRP

54, rue du Dauphiné – 38430 – MOIRANS

06 42 19 04 93

francois.petitjean3@wanadoo.fr



Ce que je peux vous faire : (le résumé)

Ingénierie et Conseil pour Normes et Réglementations

Système de Management – Plan process et procédé

Qualité – Environnement – Hygiène et Sécurité Alimentaire

Risques et Prévention AT/MP

RSE – Développement Durable

Certification – Label - Audit – Démarche – Formation

ISO9001 – ISO14001 – ISO2200 - ISO26000

Document Unique – Nomenclature ICPE

Management de projet – Développement de procédés



Métier ou Titre :

Ingénieur et Conseil pour la mise en place et l’intégration de normes et de réglementations dans le cœur de l’entreprise.



Domaines d’interventions et spécialités :

Domaines : Qualité – Hygiène – Sécurité – Environnement – Responsabilité Sociétale - Management de projet – Ingénierie de formation – Système d’information – Analyse de processus et de risques

Spécialités aux services de l’entreprise PME:

1. Traduction industrielle pour une lecture compréhensible des textes administratifs et technocratiques des réglementations et des normes.

2. Transmission de savoirs, de connaissances et de compétences sur les thématiques des domaines par un accompagnement adapté au contexte.

3. Anticipation, Recherche et Développement, Création de nouveaux modèles pragmatiques avant le démarrage réelle de toute prestation.

4. Veille permanente sur la réglementation et la normalisation.

5. Mise à disposition d’une bibliothèque conséquente d’exemples accumulés.



Savoir-faire et Réalisations :

• Conception de système de management des domaines pour : démarche, label, certification, agrément, appel d’offre.

• Montage et réalisation de projets adaptés pour ISO9001-2015, ISO14001-2015, ISO22000 et HACCP, ISO26000, Document Unique et pénibilité, Normes techniques de type EN ou NF-AFNOR.

• Réalisation d’audits et de diagnostics.

• Interventions sur tout secteur d’activité dont exemples : emballage et cartonnage, alimentaires, transports, mécanique, plasturgie, informatique, électronique, formation, équipements pour bâtiments.