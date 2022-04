François PEU DUVALLON

De formation économie / gestion / finance, j'ai occupé successivement des postes de management opérationnel à forte dimension commerciale au sein du secteur de la Grande distribution et de celui des services aux entreprises. Depuis plus de 8 ans j'exerce au sein d'une structure de type établissement privé d'enseignement supérieur et de formation, comme Responsable administratif et financier puis comme Secrétaire général.

Après une phase de concertation qui a permis de redéfinir le modèle économique de la structure et ses axes stratégiques, mes missions consistent actuellement à mettre en œuvre les actions quotidiennes qui permettent d'atteindre les objectifs stratégiques définis lors des conseils d'administration.



Les problématiques sur lesquelles j'interviens sont de type managériales, organisationnelles, financières ou encore sociales et juridiques. Ces problématiques s'appliquent à différentes entités : SARL, Association Loi 1901, SCI.



Enfin une part non négligeable de mon activité consiste à consolider l'offre proposée par des accords avec des institutions étrangères, des partenariats avec des institutionnels ou l'obtention d'accréditations.



Mes compétences :

Finance

Management

Organisation