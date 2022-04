INFIDIS est une société spécialisée dans les infrastructures de virtualisation serveur et du poste de travail avec la solution NUTANIX : http://cefi.infidis.com/fr/expertises/virtualisation/nutanix et les solutions Horizon de VMware.



L'expertise d'INFIDIS dans le domaine des infrastructures stratégiques et en matière de virtualisation du poste de travail, de mobilité et de sécurité du poste utilisateur est composée de trois modules principaux :



- MOBILITE ( Infrastructure, Virtualisation, Identité, Accès et Cloud) ,

- SERVICES ( Conseiller, évaluer, implémenter et accompagner),

- IAAS, DAAS (Hébergement d’infrastructure et de postes de travail).



Offrir une solution innovante pour la mobilité et la sécurité de vos utilisateurs, INFIDIS permet à ses clients de retrouver leur environnement de travail, comprenant les données et les applications sur n'importe quel device.



La société INFIDIS, est présente sur les marchés du IAAS DAAS et de l’infogérance.



Elle s’inscrit dans la stratégie annoncée d'être spécialiste autour de solution critique et innovante avec des compétences reconnues.



INFIDIS, couvre les régions Ile de France, PACA, Languedoc Roussillon, Ouest et Alsace.



François PHILIPPE

Ingénieur Commercial Grands Comptes

http://www.infidis.com/



Nos évènements : http://cefi.infidis.com/fr/societe/evenements



Spécialités : Serveurs, Stockage, Virtualisation, Systèmes convergés, Virtualisation du poste de travail (VDI)

HP, DELL, IBM, ORACLE, EMC, NUTANIX, VMWARE, NUTANIX, REDHAT, SYSTANCIA, NEOCORETECH, NORSKALE,

Infogérance, Support, Formation



Mes compétences :

Cloud computing

Solution Selling

Data Center

Pre-sales

VDI

Saas

Enterprise Software

Storage

Partner Management

Channel Partners

Virtualization