François PICCO né le 04-06-1958 à PARIS 19



2012.

Fondateur et gérant de PICCO & Fils SARL (Mister-cuisine.net)

L'entreprise est implantée à PERPIGNAN 1 Avenue de Milan (Pole économique Saint Charles) depuis le 24 septembre 2012 spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de meubles de cuisine. Capital social: 10 000.00 euros.

Création de l'enseigne "Mister-Cuisine.net"

Le concept est basé sur le partenariat avec des grandes enseignes de la distribution, LEROY MERLIN - CONFORAMA - BUT - IKEA - CASTORAMA - BOULANGER pour une prise en charge de la partie installation et SAV des cuisines aménagées commercialisées par ces partenaires.



2009/2011.

Directeur commercial O-Clik

Fondateur de l’enseigne – ‘Chez-soi.com’ Un nouveau concept de boutique en franchise.



2007/2011

Chef de projet O-Clik

Création des commerces en ligne : 'Piscines-O-Clik.com' - 'Cuisines-O-Clik.com' - 'Meubles-O-Clik.com'

Fondateur du E-commerce (Logis-et-jardin.com) 75008 PARIS en partenariat du type drop shipping direct avec GEODIS en logistique, Parisot Sièges International (PSI) située à Berteaucourt les dames (80850), spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur, radiée le 13 juillet 2011. et avec Parisot Groupe localisé à Saint-loup-sur-Semouse en Haute Saône créé en 1936 par Jacques Parisot, opérant sur le marché du meuble en kit. L'entreprise Parisot Groupe était présidée à l'époque par Laurence Parisot présidente du Mouvement des entreprises de France (Medef). En partenariat également avec Elie ZOUAIN Président de Gam Europe et Patrick POIRIER Président de BRD spécialiste du bois STELLAC en France.



2003/2008

Directeur général chez "FEELING International" 75008 PARIS. Conception de site E-business et formation des cuisinistes aux progiciels d'aménagement "Crucial Design".

Le métier de cuisiniste par l’étendue de ses engagements (étude conception et pose) se doit de répondre aux nouvelles exigences du consommateur. J’obtiens une accréditation de formateur spécialisé par le ministère du travail et j’organise des formations pour les professionnels de la cuisine aménagée financées par AGEFOS PME premier gestionnaire privé des fonds de la formation professionnelle en France. AGEFOS PME bénéficie d'un agrément des pouvoirs publics en tant qu’Organisme Paritaire Collecteur Agréé OPCA. Objectifs de l’entreprise: Informer et former. Spécialisé dans la formation informatique orientée, logiciel de conception et de gestion, je réponds à la demande et aux nouveaux besoins du métier de cuisiniste.



1994/2003

Fondateur gérant de la société EURO INV EST.

Capital: 182.939.00 €. en 2003.

Date de constitution: 15/06/1994 Forme juridique: SARL. Siège social 29 Rue VITRUVE PARIS 75 019. Enseigne commerciale : 'Crucial Design' - 'NeurOmega'.

La société EURO INV-EST fondée et dirigée jusqu'en 2003 par François PICCO a pour activité principale le commerce interentreprises d'ordinateurs et de logiciels .

Création de la marque ‘NeurOméga’ pour la construction de Serveur et PC haut de gamme destinés exclusivement au monde professionnel militaire et civil. NeurOméga est fournisseur Pitney Bowes pour les machines à affranchir



1991/1994

Directeur commercial chef de projet chez SAMCOM SA Vitry-sur-Seine 94400.

Développement d'un nouveau concept multi-postes et multi-tâches VM (Virtuel Machine) à partir de machine PC-OS à microprocesseur INTEL / AMD du type 80286 à système d'exploitation MS DOS 2.11, pour répondre aux exigences du monde médical en milieu hospitalier et plus particulièrement en pharmacie.



Mes compétences :

Vente

Création

Merchandiser

Merchandising