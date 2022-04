Francois PIEL

Deux grands pôles de compétences et activités:



1°) CONSEIL M&A aux PMEs



2°) MISSIONS DE MANAGEMENT DE TRANSITION / REPRISE





Critères d’orientation





- PME de CA compris entre 1 et 10 M€ environ



- Secteurs privilégiés : environnement, énergies renouvelables, assainissement et traitement des eaux, génie thermique ou climatique, nettoyage auprès du secteur tertiaire, collecte, tri et traitement de déchets, gestion des espaces verts. Activités facility management.



- Valorisation fonds propres entre 0,5 et 3 M€ environ



- In Boni



- Peu ou pas d’endettement



- Situation géographique : Paris région parisienne, Centre, Normandie, Bretagne. Rhône-Alpes. Etranger : Royaume-Uni, Belgique





- En fonction de la taille de l’opération et du profil managérial, association possible en fonds propres, avec le cédant ou les managers



Mes compétences :

Bureautique