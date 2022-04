François PINEAU

Après une carrière opérationnelle d'officier contrôleur de circulation aérienne dans l'Armée de l'Air, j'ai passé le concours de directeur d'établissement sanitaire, social et médico social. Cela m'a permis d'exercer comme directeur adjoint du Centre hospitalier Nord Caraïbes de Martinique, puis de prendre la direction d'un EHPAD public autonome de 103 lits (budget 4,8 MS€, + de 100 employés).

Dynamique et rigoureux, je me suis toujours adapté et j'ai eu à coeur de maintenir mes compétences au travers de formations.



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion

Management