François PINEAU-GONORD

Sept années comme formateur auprès d'un public d'apprentis m'ont permis de développer mes capacités d'écoute des besoins et d'adaptation aux apprenants et aux partenaires de formations. Je désire aujourd'hui nourrir professionnellement mes besoins essentiels : chercher, trouver des solutions, écrire, m'abreuver de connaissances.

Et d'y associer mes qualités innées : mon adaptabilité et ma faculté d'auto-formation.



Mes compétences :

Ingénierie pédagogique

Méthodologie de la recherche en sciences humaines

Bureautique

Analyse

Ecriture

Pédagogie

Enseignement

Rédaction scientifique