François PINOCHET

Dès mes études à Sup de Co, je manifeste un goût pour l’entreprenariat. Après dix années dans la publicité notamment au sein du groupe Publicis, je me tourne vers le marketing service dont la dimension opérationnelle correspond davantage à mon tempérament pragmatique d’entrepreneur.

En 1996, je crée ma première agence, Bivouac, spécialisée en marketing opérationnel et conçois des mécaniques promotionnelles dont certaines sont depuis devenues des standards. Passionné et praticien des facteurs qui déterminent les comportements d’achat, je m’intéresse dès la fin des années 90 au phénomène Internet. J’acquiers rapidement la conviction que le web va bouleverser les comportements et contribuer à accélérer la montée en maturité des consommateurs, tendance que j’observe de plus en plus à cette époque. En 2003, j’imagine un modèle d’agence multicanal qui faciliterait l’intégration d’internet dans les stratégies de communication. La rencontre avec Caroline Faillet, jeune diplômée d’HEC m’apportera la culture de la génération internet. La fusion de mon activité avec la société de Marketing interactif qu’elle avait créé 4 ans plus tôt donnera naissance début 2004 à BOLERO.



Ensembles, nous mettons au point une méthodologie rationnelle, offrant un décryptage des phénomènes d’influence en ligne, préalable fondamental à la mise en œuvre de stratégies efficaces sur Internet.

Le web n’est encore pas ce qu’il deviendra. Les 1ers blogs émergent à peine. L’idée iconoclaste est alors de partir des conversations spontanées entre internautes et comprendre les mécanismes d’influence et de propagation de l’opinion. Savoir qui parle de quoi, à qui, où et comment avant d’élaborer toute recommandation d’action.

Ce qui ne devait être qu’une méthode d’élaboration d’une stratégie en ligne s’avère intéresser les entreprises pour diagnostiquer leur réputation et compléter d’un angle nouveau leurs études marketing.

Les résultats et bénéfices de cette démarche pionnière attirent rapidement des grands comptes. Nos premiers clients s’appellent SNCF, Bouygues Telecom, Lafarge, Saint Gobain…

Les nombreuses conférences, l'enseignement de la méthodologie Bolero dans des établissements prestigieux tels que le CELSA-La-Sorbonne ou HEC, la sélection de Bolero au Best Of Marketing 2007, organisé par l’ADETEM, pour l'un des premiers retours d'expérience (de 3 ans déjà) dans les média sociaux vont stimuler le développement de BOLERO. Conjointement à l’implication croissante des entreprises sur le web social, Bolero s’impose comme un cabinet leader pour l’étude, le conseil et la veille de l’influence d’Internet sur les comportements et l’opinion. L’internationalisation de la méthode dans 13 langues différentes, nos investissements R&D à partir de 2007 dans des outils de collecte et d’analyse de l’opinion renforcent notre avance vis-à-vis d’une concurrence qui s’est progressivement développée.



Au tournant de ses 10 ans d'existence, l'aventure entrepreneuriale se poursuit et Bolero engage de gros investissements pour assurer sa croissance : Avec l'avènement des big dat, la R&D élargit l'éventail des données extraites du web pour modéliser les comportements ; A l'international le cabinet explore désormais les comportements des internautes chinois pour le compte de grands groupes ; En matière de veille d'opinion, Bolero conforte son avance avec une équipe renforcée, des indicateurs exclusifs et une organisation de type industrielle autorisant une permanence de la veille temps réel.



Ayant conservé son esprit pionnier et fort de l'expérience acquise, Bolero affiche désormais ses ambitions dans sa signature : THE DATA DRIVEN STRATEGY PARTNER





Mes compétences :

Communication

communication d'influence

e reputation

Veille

Web

Web Intelligence