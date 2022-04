François PINORI

J'ai une expérience de plusieurs années dans la direction d’établissements de soins et la gestion d’entreprises médico-sociales qui m’ont permis de développer une sérieuse pratique dans le domaine administratif et financier.

J’ai travaillé en 1994 dans l’assistance respiratoire à domicile ou en tant que chef de projet j’ai développé et moderniser les domaines administratifs et budgétaires.

J’ai mis en place les contrôles qualités et certifier l’association aux normes ISO.

J’ai dirigé pendant 9 ans un EHPAD qui m’a permis d’amplifier mon management sur des équipes de plus de 80 personnes, gérer la stratégie de développement, fédérer des équipes pluridisciplinaires et la gestion d’une entreprise. Mise en place de convention tripartite aves l’ARS et le Conseil Général.

Réécriture des projets d’établissements

J'ai un esprit d'initiative et de terrain, de nature dynamique, j’ai créé une entreprise de prestations de services, qui grâce à la tarification T2A des établissements de soins est devenue un marché très porteur.

Grâce à mon implication et à mes compétences commerciales, j’ai toujours développé moi-même mon réseau de prescripteur.

Je me réalise parfaitement dans l'atteinte d'objectifs ambitieux, par la rigueur. Si vous avez de grands projets, je suis votre homme.



Un sens aigu de la communication, la faculté de développer rapidement et durablement des relations de confiance, les fréquents contacts avec la clientèle font ma force pour promouvoir votre image.