François PIRENNE

Agent immobilier / associé chez

Swiss Conseil Immobilier ( SCI )



En tant qu'associé chez SCI, j'interviens essentiellement au niveau de la promotion visuelle de biens immobilier dont nous gérons la vente. Cette étape de communication passe par les prises de vue photographiques, la création de plaquettes visuelles, la promotion sur internet, mais aussi par la gestion du suivi avec les clients, l'organisation de visites des biens ainsi que les recherches de biens que notre clientèle nous demande également. Ces différentes tâches me permettent d'embrasser l'ensemble des activités ( hors-légal ) inhérentes à l'activité de courtier immobilier.



Site web:

Contact: f.pirenne@scimmobilier.ch

Photographe indépendant basé à Genève, je me spécialise dans les domaines suivants; archtecture ( intérieure et extérieure ), décoration, produit en studio, portrait, paysages, lifestyle / vestimentaire.



Après avoir étudié et obtenu mon Bachelor en Communication visuelle / orientation photographie, j'ai travaillé une année comme assistant dans la même école pour ensuite me mettre à mon compte comme photographe indépendant. mes contacts dans les milieux bancaires privés et institutionnels me permettent d' apporter une communication en terme d' image à différents clients qui expriment le désir d' avoir une identité propre, distincte et efficace.



Plus d'informations sur



Mes compétences :

Architecture

Décoration

Lifestyle

Nature

Packshots

Photographie

Portraits

Vêtements