Senior financial auditor in charge of review of internal audit and risk assessment.

International environment.

IFRS / US GAAP / Swiss CO



Main references :

Commodities / Oil industry / Shipping / Goods distribution / Pharma



Mes compétences :

Essbase

Audit

Contrôle de gestion

Finance

Reporting

Comptabilité

SAP

Analyse financière

Process de production

Contrôle des coûts de production