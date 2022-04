Francois PLANCHU

Graphiste, et plasticien, pour une bonne part autodidacte, j'ai appris à dessiner en recopiant les maîtres et en observant la nature. Ensuite, j'ai suivi les cours de l'école des beaux-arts de Nantes. Puis j'ai complété ma formation auprès d'artistes seniors nantais pour élargir mon horizon graphique et perfectionner ma technique.



Je maitrise aussi bien l'infographie que les beaux-arts traditionnels.

Je peux mettre mes nombreuses compétences et diverses expériences au service de la réussite de votre projet.



Mes compétences :

3d studio max

Peinture

Dessin

Photoshop

Painter

Modélisation 3d

Blender

Sculpture

Photographie

CSS

HTML