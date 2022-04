François PLAQUET

L’enjeu des entreprises aujourd’hui est le developpement des compétences et des comportements des salariés dans un environnement changeant et évolutif. C’est pourquoi depuis 25 ans, VAKOM s’adapte à vos besoins, développe les savoir-faire, les savoir-être, et élabore une pédagogie impliquante et efficace avec vos collaborateurs.



VAKOM accompagne les dirigeants de PME à dynamiser leur plus grand potentiel : L’HUMAIN

Notre métier ? Aider les dirigeants à atteindre leurs objectifs

Nous développons pour cela 5 activités :

- CONSEIL

- RECRUTEMENT

- ORIENTATIONS PROFESSIONNELLES

- COACHING

- FORMATION



Les 5 forces de VAKOM : le professionnalisme, le pragmatisme, la vision globale de l'entreprise par une approche RH complète, la remise en question comme règle de vie, le plaisir comme règle du jeu.





Mes compétences :

Coach : prise de fonction

Posture de manager

GPEC

Formation commerciale entreprises

Management d'équipe

Confiance en soi

Motivation d'équipe

Accueil physique et téléphonique