Francois PLAT

Dans une démarche d’évolution continue, j’ai débuté comme intervenant pour évoluer vers des missions de Faisabilité d’Affaires et de Chargé d’Affaires dans l’environnement nucléaire. Ces expériences m’ont permis de vivre dans des organisations matricielles la réalisation de projet à fortes contraintes en prestation de service.



Afin de donner une cohérence à mon parcours et compléter les composantes nécessaires au métier de Responsable de Projet, après 7 années de travail, j’ai repris le banc des écoles par la formation continue dans l’Ecole Ingénieur du CESI. Ce fut un véritable accélérateur pour mon évolution professionnelle comme personnelle.



Cette démarche m’a permis de vivre une mission de Responsable d’Offre Technique dans un contexte à fort enjeu et d’aboutir à ma fonction actuelle d’ingénieur affaires



ACTUELLEMENT : 4 années comme Ingénieur Affaires Export dans la BU Base Installée d’AREVA NP SAS et l’envie forte de changement.



OBJECTIFS A COURT TERME : plusieurs pistes sont exploitables :

- Capitaliser sur ma fonction actuelle en prenant la responsabilité d’Offres plus importantes dans un environnement plus stratégique,

- Focaliser sur la phase réalisation et évoluer sur des projets majeurs,

- Et enfin dans un idéal, vivre une expérience en expatriation.



A MOYEN TERME : Evoluer vers de l’encadrement hiérarchique.



LES INCONTOURNABLES : un environnement stratégique et international, des objectifs à atteindre, la prise de responsabilité et des problématiques humaines.



Mes compétences :

Export

International

Vente

Nucléaire