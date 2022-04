François POGGI

Mes principales tâches sont :

• Gestion du budget des manifestations (8 M€) : allocation du budget par poste, engagement, arbitrage et suivi des dépenses

• Définition de l'offre produit (stands, événements et services) en collaboration avec les équipes marketing et commerciale

• Participation à la création et au suivi des outils de communication et des publications du fait de mon expérience (8 ans) au Services Editions de Reed MIDEM

• Gestion des évènements officiels de nos manifestations (Cocktail d’ouverture, Awards Ceremony, déjeuners etc.)

• Recherche de prestataires et négociation commerciale avec nos partenaires (Palais des Festivals, Installateur général, audiovisuel, F&B)

• Création des concepts d’espaces clients et de services clients (VIP Lounge, Visitors Club, salles de conférences et services)



