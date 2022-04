François POMARÈDES

Bonjour,



Tout d'abord merci pour l'attention que vous portez à mon profil.



J'ai suivi un cursus professionnel dans le domaine de la vente où j'ai réalisé mon engouement pour ce secteur d'activité, me permettant de conforter ma vocation commercial.



Actuellement je suis en poste de conseiller épargne et protection pour le comte de l'entreprise AXA FRANCE.



Je me tiens à votre disposition pour échanges et discussions.



Cordialement, François Pomaredes.



Mes compétences :

déterminer

Relation Client

Vente