Vitrine multimédia est une solution logiciel gratuite en Watermark (le logo VM est incrusté sur vos médias), personnalisable, multi-langue, d'affichage dynamique pour tous types d'écrans (lcd/plasma/led, vidéoprojecteur, etc.). Il permet de diffuser facilement et rapidement vos médias avec un ordinateur basique, des photos, des textes, des vidéos, des séquences sonores, des sites Internet, des flux RSS, des chaînes de télévision (TNT, bouquets TV FAI, satellites), des radios shoutcast, des vidéos Youtube ou Dailymotion, des caméras, des animations Flash, des fichiers 3D (Unity), des fichiers Office * (Word, Excel, Powerpoint) et des affiches immobilières sur un ou plusieurs écrans à la fois (PLV).

Vous pouvez ainsi créer des diaporamas dynamiques, des présentations interactives à diffuser sur les différents écrans de votre commerce, votre boutique, votre école, votre mairie, votre entreprise ou lors d'un salon pour afficher vos produits et informer sur vos services. Le programme fonctionne en local, en réseau et/ou par Internet et l'application détecte automatiquement le nombre et le type d'écran connectés au pc afin d'adapter l'affichage suivant le matériel. À moindre coût, donnez vie à votre vitrine (devanture de magasin, vitrine, point de vente, hall d'accueil, stand, salons, bornes interactives, écrans tactiles, plv, etc.) et captez l'attention des passants !



Avec ce logiciel, votre Société pour 500 € tout compris (TV+PC+Logiciel) pourra diffuser 7J/7 24H/24 ses informations et attirera de nouveaux clients !



VM permet de mettre facilement à jour le contenu de vos écrans en fonction de vos produits, services et/ou événements pour partager l'information avec vos clients et visiteurs.



Aucune inscription n'est nécessaire,

Téléchargez, Installez et Diffusez...

Certifié sans Spyware ni Virus



- GRATUIT EN WATERMARK

- PLUS DE 3000 COMBINAISONS D'AFFICHAGE POSSIBLE

- FONCTIONNE EN LOCAL, EN RÉSEAU ET PAR INTERNET (Gérer à distance vos points de vente)

- ADAPTABLE À TOUS TYPES D'ÉQUIPEMENTS EXISTANTS (Changer de prestataire)

- LANCEMENT AUTOMATIQUE DU LOGICIEL

- MULTI-LANGUES

- MULTI-ÉCRANS ( < =14 écrans par pc)

- MULTI-ZONES ( < = 14 médias /1 écran)

- LECTEUR PLAYLIST (Winamp,vlc,etc.)

- GESTION DES WEBCAMS ET DES CAMÉRAS HD

- MOSAÏQUE (Afficher des médias sur plusieurs écrans : tv+fiche immo vitrine+site Internet)

- COMMANDES TACTILES POUR TABLETTE PC, BORNE, ETC.

- FICHES DYNAMIQUES IMMOBILIÈRES ILLIMITÉES (autres domaines : auto/moto/etc.)

- GESTION DE MUR D'IMAGES, D'ÉCRANS (Video walls jusqu' à 14 écrans)

- PLAYER MULTIMÉDIA (60 formats audios et vidéos lisibles et 2 lecteurs : VLC et WMP)

- BANDEAU TEXTE DÉFILANT

- LECTEUR YOUTUBE & DAILYMOTION

- PLANIFIER VOTRE AFFICHAGE HEBDOMADAIREMENT (Affichage différent lundi, mardi, etc)

- CONTENUS MÉTÉO DYNAMIQUES

- HTMLVIEWER (Afficher sites Internet, pages avec rotation programmable)

- SHOUTCAST RADIO & WEBTV

- COMPATIBLE avec les bouquets TV HD sur PC (Orange, etc.)

-COMPATIBLE EN MULTI-ÉCRANS POUR DASHBOARDS (WAR ROOM) AVEC DES LOGICIELS BI (type Microstrategy)

- Etc.



Ils nous font confiance : VISA, CANON, AIRBUS, EDF, SNCF, de nombreuses PME & TPE en France et à l'International : Europe de l'Est, Afrique et Amérique du Nord (logiciel en 25 langues). Pourquoi pas vous ?

Nous proposons des démonstrations en ligne (avec un logiciel de prise en main à distance) afin de s'assurer que VM répond bien à votre cahier des charges.



