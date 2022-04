François POTEL

Depuis 2007 Responsable Asset Liability Management (ALM)



-Réalisation et analyse de l’exposition aux risques de taux et de

liquidités(RTL)

-Proposition d’opérations de couverture et suivi de leur mise en place

-Elaboration d’un compte rendu d’analyse du risque de taux et de liquidité

-Animation du Comité ALM

-Pilotage du développement et de la migration vers le nouvel outil BPCE de gestion du RTL (Banque Pilote du Groupe BPCE)

-Pilotage du projet Bâle 3 liquidité (Banque Pilote du Groupe BPCE)

-Back up du Trésorier pour les opérations de trésorerie quotidienne et de gestion du coefficient de liquidité



Avant 2007 Adjoint du responsable du département comptabilité générale et gestion budgétaire



-Encadrement et animation des collaborateurs du département

-Back Office des opérations trésorerie

-Elaboration des reportings réglementaires aux normes sociales, consolidées et IFRS

-Gestion immobilisations, fournisseurs et budgets

-Elaboration du compte de résultat global banque

-Développement de l’outil de gestion des opérations de trésorerie Arpson



1991 Banque Populaire Côte d’Azur.





Mes compétences :

Comptabilité

Finance