TITRE:

Fondateur de l'agence et Cabinet UNIQUE & DIFFERENT® : Révélateur de Talents



Principe :

Communication Talent Management



Activité :

Mise à disposition des meilleurs Conférenciers, Formateurs (dont comédiens), Spectacles d'entreprise, Animateurs tables rondes.

Coaching révélateur de talents.



Trois secteurs d'activités :

- Mille et une facette du Management

- Culture

- Handicap & Diversité



Domaines d'expertises :

- Les conférences

- Les formations

- Les spectacles et théâtres d'entreprises

- Les ateliers et teambuilding

- Les animations de séminaires

- Les bilans de compétences/préférences



(Des plus célèbres aux plus inattendus! Des plus classiques aux plus décalés)



Contact :

Site officiel du Cabinet UNIQUE & DIFFERENT :

- Réseaux sociaux

- Exemples pratiques vidéo

BIOGRAPHIE:

François POTIE LUSSIGNY, fondateur du Cabinet UNIQUE & DIFFERENT® . Révélateur et développeur de Talents, diplômé de l’IFAG-IFG Paris, homme rompu à l'entreprise, doté d’une formation humaine et marketing international François Potié Lussigny exerce une activité de conseils en communication RH auprès des dirigeants. Fort de dix années d’expérience à rendre visible la valeur des produits et des marques, cet entrepreneur intervient sur tous les marchés : de la puériculture à l'aérospatial, des sociétés de services aux écoles. Pour un séminaire, une convention annuelle ou tout autre événement, il met à disposition des entrepreneurs les plus grands intervenants, conférenciers, formateurs, spécialistes talentueux et originaux dont on ne soupçonnerait pas même l’existence ! François Potié Lussigny est agréé par l'Institut Herrmann France - Europe.



Pour plus d'infos : fr.linkedin.com/in/francoispotielussigny/fr



Mes compétences :

Ressources humaines

Communication

Bilan de compétence

Management

Formation

Evénementiel

RH

Conférencier d'entreprise

Bilan de Préférences