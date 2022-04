Francois POTIN

Consultant spécialiser dans les métiers du transport et de la logistique (chauffeur VL,PL,SPL,bus, personnel de quai, exploitant,affreteur,mécaniciens, carrossiers,etc...)



Nous vous détachons du personnel pour des missions d'intérim (remplacement de congés payés, absences, maladies, surcroit de travail) , pour vos futures recrutement en CDD/CDI sur les départements du 13,30,34,84.



Mon objectif consiste à mettre en relation du personnel qualifié en adéquation avec les attentes de mes clients (Transporteurs, loueur, plateforme logistique, garage,etc...).



Mon activité consiste à:

- La mise à disposition de collaborateurs efficaces et sérieux auprès d'interlocuteurs .

- La gestion de l’urgence et optimiser la réactivité auprès de mes clients.

- Conseiller les clients dans la gestion de leurs recrutements.

- Sourcing de Candidats qualifiés dans le domaine du transport et de la logistique.

- Ecouter et conseiller les candidats dans leur choix de carrière professionnelle.



Pour toutes demandes d'informations complémentaires n’hésitez à me contacter .



fpotin@sbc-interim.fr

Tel: 04 90 14 33 29 / 06 34 04 49 61.





Mes compétences :

Ressources humaines

Mécanique

Prospection commerciale

Transport routier

Conseil en recrutement

ADR