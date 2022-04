Francois POUFFIER

Mes 35 années d’expériences en qualité de dessinateur projeteur mécanique, m’ont permis d’acquérir des connaissances dans différents secteurs, tels que l’aéronautique, l’automobile, la pharmacie, le nucléaire, l'offshore, l'armement, la cosmétique.

Mes compétences sont :

La conception de projets et études à partir de cahier des charges ou d’avant projet.

L'établissement de notes de calcul, plans d’ensembles et de fabrications.

La rédaction des nomenclatures et notices techniques.

L'améliorations de machine à partir de dossiers existants.

Rétrofit.

La création de pièces usinées, mécano-soudé, tôlerie, tuyauterie, chaudronnerie.

La vérification de dossiers mécaniques.



Mes compétences :

Adaptabilité

Organiser

Travail en équipe

Précis

SolidWorks

Autonomie