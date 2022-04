François POUJOL DE MOLLIENS

Après avoir réalisé une première année en alternance (2012-2013) en contrat de professionnalisation sur le secteur PACA, puis 1 an et demi en tant que chef de secteur sur la région RHÔNE-ALPES (2013-2014) j'ai continué de progresser et j'occupe actuellement le poste de Chef des ventes régional pour la société Biscottes ROGER..



Je manage ainsi 3 commerciaux repartis sur le territoire (Toulouse, Avignon et Lille), et m'occupe aussi des centrales régionales de mon secteur (SOCARA, SCA CENTRE, Base ITM Centre-Est, SCHIEVER).