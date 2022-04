Francois POULAIN

Actuellement, je suis en recherche de poste dans mon métier de contrôleur de gestion que j’ai exercé dans plusieurs secteurs : ingénierie industrielle, négoce international, industrie agro-alimentaire, industrie métallurgique ( métaux précieux ), industrie chimique, médicale et automotive.



Le poste de cost-controller en ingénierie industrielle m’a appris la gestion de projets. Le poste de contrôleur financier en négoce international m’a donné l’occasion de mettre en place un système ERP. Mes expériences de contrôleur de gestion industrielle dans différents secteurs (IAA, métallurgie, chimie, medical, automotive) m’a fait apprécier le travail sur le terrain en contact avec les différents responsables industriels.



J’ai travaillé pendant de nombreuses années en Pologne notamment dans les secteur du négoce international, de l' agro-alimentaire et de l'automotive.



Je suis à la recherche d’un projet long terme.

Ma mobilité géographique est la France entière ou bien la Pologne entière.



Mes compétences :

Contrôleur de gestion

contrôleur financier

Polonais

budgets

SUN Hardware

SAP Netweaver > SAP BW

SAP

Profit and Loss Accounts

Offshore Oil & Gas

Microsoft Excel

Microsoft Access

JDEdwards Suite

International Financial Reporting

IBM AS400 Hardware

Essbase

MOVEX M3