Francois POULAIN

© François Poulain



Photographe musical depuis 30 ans,

publie régulièrement dans l’édition, la presse

spécialisée (ou non) Européenne

(Best, Rock & Folk, Le Monde, Libé, NME, the Guardian etc…)

et l’édition discographique où Il réalise de nombreuses pochettes de disques

des affiches, des photos de presse.

Il a réalisé à ce jour 6 expositions itinérantes et publié le livre

“Scènes de Rock en France” Ed° Alternatives (aujourd’hui épuisé).



Sa spécialité : le Noir & Blanc Argentique au service

des groupes sur scène qu’il présente

toujours en tirages plein format sans recadrage.

http://www.scenesderockenfrance.com/