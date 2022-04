François POUMAILLOUX

Ingénieur d'études électriques pour des centrales électriques thermiques (turbine à combustion) :

- Familier des échanges techniques avec clients et fournisseurs internationaux

- Connaissance des équipements électriques industriels

- Expérience de 5 années dans la réalisation et le suivi technique de projets

- Participation au développement et à la qualification de nouveaux fournisseurs

- Support technique achats et offres