Francois POUSSE

Responsable informatique experimente, Francois a a son actif le pilotage et la livraison de programmes importants et complexes réalisée dans l'univers de la distribution et dans des environments industriels a caractere international.

Il a developpe une excellente maitrise des processus de developpement et de deploiement declines a echelle mondiale et a su etablir et gerer de grandes equipes geographiquement dispersees. Il a demontre constemment lors de sa carriere de grandes qualites de leadership et une approche visionnaire. Dote de grandes capacites d'influence, ses relations interpersonnelles excellentes lui ont permit l'etablissement d'un partenariat fort entre les fonctions informatiques et les autres domaines d'entreprise.



Mes compétences :

SAP

eCommerce

Méthode agile

Gestion de la production

Marketing

Développement informatique

Chaine logistique

Direction des systèmes d'information

Regulatory Affairs

Gestion de projet

Lean supply chain