Après avoir fait 13 ans d'arts graphiques durant mes études, j'ai rejoint un parcours classique d'école de commerce (EM Lyon - promo 87).



Mais la passion de la création m'a rattrappé en 1998 où je suis devenu consultant en innovation, puis en 2000 où j'ai créé le cabinet de conseil en innovation Time To Market (www.time-to-market.com) jusqu'à ce jour.



Alliant mon parcours en groupes (Unilever - Procter & Gamble - Régilait) et celui de créatif, j'ai fait la synthèse de mes passions profesionnelles au sein de cette structure.



Outre l'accompagnement de sociétés dans leur démarche d'innovation, j'accompagne également des personnes dans leur démarche individuelle de projet de vie / projet professionnel. Au cours d'un premier entretien nous fixons les objectifs et la durée du coaching, puis le coaching s'étale sur plusieurs semaines, mois, selon un protocole bien rodé : talents, qualités, aspirations profondes, connaissance du vrai soi, vision, projet de vie et accompagnement dans les étapes de la mise en oeuvre. Plus de 500 personnes coachées depuis 10 ans.(www.talentsdachille.com).



Enfin, allant au bout de ma logique d'aide à la création, j'ai lancé le fonds d'investissement SUCSEED, dont je suis administrateur. Nous accordons des participations de 75 à 150 K€ à des projets d'entreprises innovantes.



Par ailleurs, j'aime la photo, la voile, la littérature, la gastronomie et les voyages. Bref, que du bonheur ! A bientôt aux passionnés de la création.



François Prévost



Mes compétences :

Hypnose

Conseil

Créativité

Pédagogie

Coaching

Création d'entreprise

Accompagnement

Marketing B2B

Communication

arts graphiques

photo