François PROUST

Après avoir obtenu mon BAC S en candidat libre il y a 3 ans, j'ai pu découvrir l'algorithmie à travers mes études en école d'informatique durant 3 semestres et en école d'ingénieur 1 semestre.

J'ai pu y développer mes connaissances en C, HTML, CSS et PHP principalement.



Je me suis tourné par la suite vers un BTS IRIS également orienté en informatique ou j'ai pu remettre en pratique mes connaissances en HTML/CSS et PHP, la découverte du C++ fût l'ajout de ce BTS.



Intégrant l'ESCEN en Bachelor Web-Marketing je vais allier mes connaissances en informatique à celles du Web-Marketing, me permettant parfois de faire le lien entre ces 2 mondes.



Mes compétences :

HTML

C

PHP

CSS

Google Drive

C++

SQL

PhpMyAdmin

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel