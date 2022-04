François QUILLARD

Motion designer 2D/3D et directeur Artistique junior, j'exerce en freelance depuis plus de deux ans, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous accompagner dans vos projets. Vous pourrez trouver un ensemble de mes travaux dans mon showreel :



https://vimeo.com/242364650



ou pour voir plus en détail mes vidéos allez directement sur mon site web :



francoisquillard.fr



Mes compétences :

Motion design

Vidéoprojection

Captation vidéo

Direction artistique

CINEMA 4D

Adobe After Effects

Animation 3D

Modélisation 3D

Adobe Illustrator